Si offrono di aiutare un uomo con disabilità motorie poi lo derubano e scappano | coppia denunciata

Lunedì 20, i carabinieri di Copparo hanno denunciato una coppia di 53 e 60 anni con l'accusa di aver sottratto dei beni a un uomo di 55 anni con disabilità motoria, dopo avergli offerto assistenza. La coppia avrebbe poi derubato la vittima e si sarebbe allontanata. L’indagine ha ricostruito i fatti e identificato i responsabili, che ora sono sotto procedimento penale.

Un'apparente solidarietà rivelatasi un piano per colpire una persona vulnerabile, è la storia che ha portato, lunedì 20, i carabinieri di Copparo a denunciare un 53enne e una 60enne con l’accusa di furto aggravato in concorso, ai danni di un 55enne con disabilità motoria.Iscriviti al canale.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Notizie correlate Paura per una coppia a Rimini, accerchiata da malviventi che pestano l'uomo e lo derubano: due arrestiDue arresti, questo il bilancio di un intervento della Polizia di Stato a Rimini dove due cittadini egiziani sono stati fermati per rapina aggravata... Soggiornano in due alberghi, poi scappano senza pagare il conto da 1.400 euro: denunciata un'intera famigliaNei giorni scorsi, a conclusione di una tempestiva attività investigativa, i carabinieri della Stazione di Parma Oltretorrente hanno denunciato alla... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Ti sporcano e poi ti derubano: nuova ondata di raggiri in strada; Stai male e chiedi aiuto all'intelligenza artificiale? Attento a non finire in trappola; Le rondini hanno bisogno del nostro aiuto; 8xmille: la nuova campagna della Chiesa cattolica. Le imprese molisane offrono lavoro ma non trovano candidati, restano criticità nel reperire profili tecnici e operativi Sono oltre 4.600 i contratti che le imprese molisane prevedono di attivare nel mese trimestre aprile-giugno. È quanto emerge dal Bollettino del - facebook.com facebook Le #polizzevita non offrono solo #tutela. Impignorabilità, benefici fiscali e detrazioni rafforzano il loro valore, per uno strumento che integra #protezione, #pianificazione e #stabilità nel tempo. tinyurl.com/3xvf9atz #CulturaDellaProtezione #GestioneDelR x.com