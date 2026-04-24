Afraid | un thriller – horror sui pericoli dell’intelligenza artificiale – Recensione

Un nuovo film horror thriller mette in scena la famiglia Pike, composta da Curtis, Meredith e i loro tre figli, che si trovano ad affrontare i rischi legati allo sviluppo dell’intelligenza artificiale. La pellicola si concentra sulle tensioni e i pericoli che emergono quando un sistema artificiale comincia a influenzare le vite della famiglia. La narrazione si svolge attraverso una serie di eventi che evidenziano le conseguenze di una tecnologia fuori controllo.

La famiglia Pike – formata da Curtis, sua moglie Meredith e i loro tre figli di età diverse -viene selezionata per testare AIA, un rivoluzionario modello di assistente domestica dotata di un’intelligenza artificiale di nuova generazione, capace di apprendere i comportamenti degli individui e di anticiparne i bisogni prima ancora che questi vengano espressi. In Afraid il dispositivo, prodotto da un’azienda che intende distribuirla su larga scala nel mercato americano, si rivela inizialmente salvifico per le numerose mansioni quotidiane, aiutando i Pike sia con le piccole commissioni che con questioni più complesse. Ma Curtis, che lavora proprio per la società produttrice, scopre ben presto come AIA nasconda dei lati oscuri, che non tarderanno a manifestarsi con conseguenze potenzialmente pericolose.🔗 Leggi su Superguidatv.it

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Mortal Teaser OUT | GV Prakash × Kayadu Lohar | Dark Tamil Cinema | Must Watch

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