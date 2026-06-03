È stata identificata una proteina chiamata Rab5lf come possibile bersaglio per il trattamento della depressione. I ricercatori hanno scoperto che i livelli di questa proteina possono influenzare significativamente l’umore e i processi cerebrali associati. Lo studio evidenzia come la presenza di Rab5lf possa essere collegata a cambiamenti comportamentali e neurochimici. La scoperta apre nuove strade per sviluppare terapie più mirate.

Nel cervello esiste un meccanismo naturale in grado di contrastare la depressione: è una proteina specifica chiamata Rab5lf, che svolge un ruolo fondamentale nel sostenere i segnali neuronali legati al Bdnf (Brain-derived neurotrophic factor), una molecola essenziale per la plasticità sinaptica e per gli effetti antidepressivi. È quanto emerge da uno studio guidato da Xin Shi del Second Affiliated Hospital of Soochow University, con contributi, tra gli altri, di John Marshall della Brown University, pubblicato sulla rivista Science Signaling. Come spiega lo studio, la proteina Rab5lf è coinvolta nel corretto funzionamento dei circuiti cerebrali che regolano l’umore. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Depressione: finalmente è stata scoperta la proteina chiave per combatterla

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