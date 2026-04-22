Coronavirus | scoperta la proteina CEACAM6 nuova chiave d’accesso

Un team di ricercatori ha individuato la proteina CEACAM6 come il nuovo meccanismo attraverso cui alcuni coronavirus dei pipistrelli riescono a entrare nelle cellule umane. La scoperta è stata condotta da un gruppo di scienziati guidati da due ricercatori, che hanno analizzato il processo di infezione a livello molecolare. La ricerca si concentra sul ruolo di questa proteina nel consentire ai virus di penetrare nelle cellule umane.

Un team di ricerca guidato da Gallo e Bailey ha individuato il meccanismo molecolare che permette ad alcuni coronavirus dei pipistrelli di penetrare nelle cellule umane, identificando la proteina CEACAM6 come la nuova chiave d'accesso. La scoperta, avvenuta attraverso l'analisi del virus CcCoV-KY43 isolato in Kenya, apre nuovi scenari sulla capacità di salto di specie degli alfacoronavirus. La ricerca ha messo in luce un passaggio biologico finora ignorato dalla comunità scientifica, che per ann .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Coronavirus: scoperta la proteina CEACAM6, nuova chiave d’accesso Notizie correlate Scoperta la proteina che rende difficile smettere di usare cocainaRecidivare nell’uso di cocaina non è semplicemente una questione di forza di volontà o di scelta personale. Proteina tau più bassa con alti livelli di vitamina D: la scopertaUn team di ricercatori dell’Università di Galway, guidato da Martin David Mulligan, ha analizzato il legame tra vitamina D e biomarcatori cerebrali...