Tumore al pancreas | scoperta la proteina che blocca le cure

Una recente scoperta scientifica ha identificato una proteina, chiamata Fra-2, coinvolta nel processo di resistenza alle terapie contro il tumore al pancreas. Gli studi hanno mostrato come questa proteina possa rendere inefficaci i farmaci attualmente utilizzati, favorendo la sopravvivenza delle cellule tumorali nonostante gli interventi contro la mutazione Kras. La ricerca approfondisce i meccanismi con cui il tumore si adatta e resiste ai trattamenti.

? Cosa scoprirai Come fa la proteina Fra-2 a rendere inutili i farmaci attuali?. Perché le cellule tumorali riescono a sopravvivere agli attacchi contro Kras?. Quale ruolo gioca la proteina Fra-2 nella resistenza del tumore pancreatico?. Come cambieranno le terapie oncologiche dopo questa scoperta della Sapienza?.? In Breve Ricerca coordinata tra Sapienza, Gemelli, Modena, Verona e Centro Oncologico di Aviano.. Carlo Croce dell'Ohio State University collabora con Gian Luca Rampioni Vinciguerra.. La proteina Fra-2 rende il tumore indipendente dalla mutazione del gene Kras.. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista scientifica americana Pnas..🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tumore al pancreas: scoperta la proteina che blocca le cure Il tumore al pancreas e la storia di Monica Notizie correlate Tumore al pancreas, cure promettenti ma per la guarigione occorre prudenzaUn invito alla prudenza arriva dalla Società Italiana di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva (SIGE) in merito ai recenti risultati su una... Carlo Vanzini è tornato ai microfoni dopo le cure per il tumore al pancreas: “Back in business”. L’abbraccio del pubblico: “La notizia più bella”Il ritorno della Formula Uno con il Gran Premio di Australia è coinciso con un ritorno ben più gradito per gli appassionati di automobilismo: quello... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Cancro al pancreas, scoperta chiave dei ricercatori: così il tumore diventa resistente alle cure; Tumore al pancreas, ecco perché resiste ai farmaci: scoperta la proteina che rende le cure inefficaci; RITIRO STUDIO TUMORE PANCREAS, SCOPERTA PROMETTENTE TRAVOLTA DAL CASO CONFLITTO DI INTERESSI; La lotta al ’killer’ del pancreas. Studiamo un nuovo farmaco. Un segnale di speranza contro il tumore. Tumore al pancreas, trovata la proteina che lo rende resistente ai farmaciÈ la proteina nota con la sigla Fra-2 il fattore chiave che rende il tumore al pancreas resistente ai farmaci attualmente utilizzati per colpirlo, e che potrebbe dunque diventare il bersaglio per nuov ... ansa.it Tumore al pancreas, ecco perché resiste ai farmaci: scoperta la proteina che rende le cure inefficaciCosa rende il tumore al pancreas resistente ai farmaci attualmente utilizzati per colpirlo? La scoperta arriva grazie allo studio internazionale pubblicato sulla rivista ... ilmattino.it La diagnosi precoce è l’arma più potente contro il tumore dell’ovaio, e il ruolo del Medico di Medicina Generale è fondamentale per riconoscere i segnali iniziali e indirizzare tempestivamente le pazienti verso centri specializzati. L’8 giugno si terrà il webina - facebook.com facebook Il tumore, #Maradona, #Totti e #Pelè. E tanta #Roma: #BrunoConti si racconta x.com