Giovedì scorso si è svolta al Senato la nona edizione di un convegno dedicato a depressione e fragilità, con un focus su un pensiero rivolto a una figura nota nel settore. L’evento si è tenuto nella “Sala della Barberia” e ha visto la partecipazione di politici, psichiatri e nutrizionisti. Durante l’incontro si sono discussi aspetti legati ai disturbi psichici e alle possibili strategie di supporto, senza interventi di figure istituzionali o rappresentanti di enti specifici.

Presso la “Sala della Barberia” del Senato, giovedì scorso si è tenuta la 9ª edizione del convegno di sensibilizzazione sulla depressione “Un pensiero per Fiorella Fabiola”, ideato e diretto dalla giornalista e conduttrice televisiva Magda Mancuso, e promosso dal Senatore Orfeo Mazzella, vicepresidente della Commissione Sanità al Senato, nell’ambito di un “Tavolo sulle fragilità mentali”. L’evento è stato moderato dal giornalista legislativo Luca Antonio Pepe, che ha lasciato i saluti introduttivi al Senatore Orfeo Mazzella e all’ideatrice Magda Mancuso. A discutere delle problematiche legate alla psiche, si sono alternati professionisti di fama nazionale, ognuno dei quali ha espresso riflessioni in base al proprio indirizzo professionale, legate agli ultimi aggiornamenti in materia di depressione. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Depressione e fragilità, al Senato “Un pensiero per Fiorella Fabiola” con un forum di politici, psichiatri e nutrizionisti

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UN PENSIERO PER FIORELLA FABIOLA, SUCCESSO PER LA 9ª EDIZIONE AL SENATO

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