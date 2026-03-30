Venezuela i fratelli De Grazia | coinvolti nel traffico di petrolio e definiti prigionieri politici al Senato italiano

Due fratelli venezuelani sono stati coinvolti in un’indagine sul traffico di petrolio. I loro mandati di scarcerazione, rispettivamente numeri 165-26 e 166-26, sono stati depositati presso la direzione del carcere di El Rodeo I. Nel frattempo, sono stati definiti “prigionieri politici” in una dichiarazione al Senato italiano.

I mandati di scarcerazione (n. 165-26 e 166-26) sono sulla scrivania della direzione del carcere venezuelano di El Rodeo I. “Misura sostitutiva”, si legge nel documento. Tradotto: arresti domiciliari. Ma il colonnello Alexander José Martínez Endeiza temporeggia. E loro – Daniel De Grazia e Carmelo De Grazia, italiani con doppio passaporto – restano in cella dall’aprile 2024. Entrambi sono stati detenuti per “distrazione di beni, valori o beni pubblici”, “associazione a delinquere” e “tradimento alla Patria”. C’era anche un terzo, Levin De Grazia, che però è riuscito a evitare l’arresto. “È illegale”, denuncia la moglie di Carmelo, sottolineando che il colonnello “mantiene arbitrariamente detenute due persone”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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