Olimpia Milano l’addio al Forum | tra talento e fragilità mentale

Stasera l’Olimpia Milano si congeda dal suo storico palazzetto di Assago con una partita contro il Bayern Monaco, che rappresenta l’ultimo impegno in ambito europeo per la squadra. La sfida è prevista alle 20.30 e chiude un ciclo di competizioni internazionali, lasciando spazio a un nuovo capitolo per i biancorossi. La partita sarà anche un momento di saluto per il pubblico e la squadra, dopo anni di incontri e ricordi condivisi nel palazzetto.

L’Olimpia Milano si prepara a vivere un giovedì sera di addii al Forum di Assago, dove alle ore 20.30 i biancorossi affronteranno il Bayern Monaco in una sfida che segna la conclusione del percorso europeo per i padroni di casa. La squadra di Armani, che indosserà una divisa speciale di colore blu per l’occasione, si trova a chiudere una stagione continentale caratterizzata da profonde delusioni, con il play-in ormai diventato un obiettivo matematicamente irraggiungibile a causa di un rendimento troppo altalenante. Il paradosso delle prestazioni: tra talento puro e cedimenti strutturali. Analizzando il bilancio della stagione, emerge un quadro di estrema complessità tecnica che va ben oltre il semplice dato numerico. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Olimpia Milano, l’addio al Forum: tra talento e fragilità mentale New’s Year Forum: come sarà il 2026 diviso tra fragilità e grandi opportunitàDue giorni di dibattito per provare ad analizzare le grandi trasformazioni globali e definire le priorità strategiche per il Paese e per l’Unione... Leggi anche: L’Olimpia onora la storia. Festa e trionfo al Forum Temi più discussi: Eurolega, Milano lotta ma cade a Valencia e dice addio al play-in; Doppia sconfitta per Milano e Virtus. Poeta: La nostra Eurolega è finita; Olimpia Milano rimontata e battuta dal Valencia: addio play-in; Eurolega, l'Olimpia si sveglia tardi e cade a Parigi: è quasi addio al play-in. Ultima uscita al Forum in Eurolega. Olimpia, la partita del rammaricoQuesta sera (ore 20.30) arriva il Bayern Monaco: play-in ormai irraggiungibili a causa dei troppi alti e bassi ... ilgiorno.it Olimpia Milano sconfitta a Valencia: addio ai sogni di play?in EurolegaL'Olimpia Milano ha lottato con determinazione per trenta minuti, ma ha infine ceduto al Valencia in trasferta con il punteggio di 102-96, compromettendo definitivamente le residue speranze di qualifi ... it.blastingnews.com | L’ultima di EuroLeague a Milano è per il prestigio e onorare la competizione. Preview partita tinyurl.com/mrs94uey | The last Milan’s EuroLeague game of the season is one for prestige. Game preview tinyurl.com/2b5vyfsf #ForzaOlimpia x.com Olimpia Milano - facebook.com facebook