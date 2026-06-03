Denunciati per furto di corrente mettono generatori abusivi | sanzionati bar e ristorante a Santa Lucia

A Santa Lucia, a Napoli, i proprietari di un bar e di un ristorante sono stati denunciati per aver installato generatori di energia senza autorizzazioni. Sono stati anche sanzionati per aver sottratto energia elettrica tramite metodi illeciti. La polizia ha scoperto che entrambi gli esercizi avevano adottato questa soluzione per alimentare le attività senza pagare le tariffe previste. L'intervento ha portato alle denunce e alle sanzioni amministrative previste dalla legge.

I titolari di un bar e di un ristorante di Santa Lucia, a Napoli, sono stati denunciati per furto di energia elettrica e sanzionati per avere installato dei generatori senza autorizzazioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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