Il bar pasticceria con cibi scaduti e allacci abusivi | Furto di corrente per 360mila euro

Un bar pasticceria è stato sequestrato dopo aver scoperto alimenti scaduti e muffa, condizioni igieniche insalubri e presenza di lavoratori non regolari. Durante le verifiche è stato riscontrato anche un allaccio non autorizzato alla rete elettrica, con un danno stimato di circa 360mila euro. La polizia ha proceduto con i controlli e le contestazioni del caso.

Alimenti scaduti e con evidenti tracce di muffa, condizioni igieniche precarie, lavoratori in nero. E, per concludere il quadro, un allaccio abusivo alla rete elettrica per un danno stimato in circa 360mila euro. È quanto scoperto dai carabinieri in una pasticceria di Roma, un bar storico e piuttosto noto dei Parioli, una delle zone più "in" della Capitale. Nel corso dei controlli, effettuati dai militari insieme ai Nas, con il supporto dell'Ispettorato del lavoro e dei tecnici di Areti, sono emerse gravi carenze igieniche relative e mancato rispetto delle procedure Hccp. Vari alimenti sono stati trovati in cattivo stato di conservazione, quando non scaduti. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Il bar pasticceria con cibi scaduti e allacci abusivi: "Furto di corrente per 360mila euro" Articoli correlati Corrente a scrocco, scoperta una fitta rete di allacci abusivi tra Bonagia e Ciaculli: denunciati in 14Anche se i contatori erano disattivati sulla carta, la corrente continuava ad arrivare regolarmente. Scoperto bar ai Parioli con cibo scaduto e allaccio abusivo: rubata elettricità per 360mila euroControlli dei carabinieri in un bar ai Parioli: energia rubata per anni, alimenti scaduti e lavoro irregolare.