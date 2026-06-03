Dentro gli Ipm oltre i luoghi comuni Cosa racconta la ricerca #Introspezioni

Una ricerca intitolata #Introspezioni rivela che nei istituti penali minorili i giovani non sono motivati dal potere o dall'astuzia, ma da fattori come famiglia, libertà e lealtà. Lo studio analizza le dinamiche interne e le motivazioni dei ragazzi, evidenziando come le influenze familiari e il desiderio di autonomia siano elementi centrali nel loro comportamento e nelle scelte. La ricerca si concentra sui vissuti e le percezioni dei giovani all’interno di questi ambienti.

Non sono il potere o la furbizia a guidare i ragazzi negli istituti penali minorili. Al contrario, al centro ci sono famiglia, libertà, lealtà. La ricerca “#Introspezioni” — promossa dal ministero della Giustizia insieme a fondazione Lottomatica e fondazione Francesca Rava–Nph Italia Ets, curata dagli istituti di ricerca Swg e Cuntura — restituisce un’immagine inattesa dei giovani detenuti, lontana da stereotipi e semplificazioni. I dati della ricerca: un ponte tra dentro e fuori. La rilevazione si è svolta in 43 giorni, tra il 9 dicembre 2025 e il 20 gennaio 2026, coinvolgendo 373 ragazzi in 18 istituti su 18, pari al 67% della popolazione detenuta, con una partecipazione trasversale anche per età e nazionalità. 🔗 Leggi su Formiche.net

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