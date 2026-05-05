Francesco lascia tutto e cambia vita ora racconta gli invisibili | Non scelgo i luoghi ma le persone

Un uomo ha deciso di abbandonare la carriera nel settore legale per intraprendere un viaggio attraverso diversi paesi. Durante il percorso, si dedica a incontrare e ascoltare persone che vivono situazioni di invisibilità, senza scegliere specifici luoghi, ma puntando sulle relazioni con chi incontra. La sua esperienza si basa sull’osservazione diretta e sul dialogo con chi spesso rimane ai margini delle narrazioni ufficiali.