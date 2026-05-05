Francesco lascia tutto e cambia vita ora racconta gli invisibili | Non scelgo i luoghi ma le persone
Un uomo ha deciso di abbandonare la carriera nel settore legale per intraprendere un viaggio attraverso diversi paesi. Durante il percorso, si dedica a incontrare e ascoltare persone che vivono situazioni di invisibilità, senza scegliere specifici luoghi, ma puntando sulle relazioni con chi incontra. La sua esperienza si basa sull’osservazione diretta e sul dialogo con chi spesso rimane ai margini delle narrazioni ufficiali.
Un viaggio fatto di incontri e ascolto: Francesco lascia la consulenza legale e attraversa il mondo per inseguire storie invisibili, decidendo di mettere al centro le persone, cercando di capire gli altri per capire sé stesso. Dalla casta più povera dell’India agli ebrei antisionisti, passando per le haenyeo coreane, Fanpage.it racconta il suo progetto, Lati Umani.🔗 Leggi su Fanpage.it
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