Nell'informativa sul delitto di Garlasco del 2007, non si evidenziano elementi di corruzione dell’ex pubblico ministero. Il 13 agosto di quell'anno, Chiara Poggi fu trovata morta. Oggi, un nuovo indagato, Andrea Sempio, è stato aggiunto al fascicolo. La procura non ha segnalato coinvolgimenti di funzionari o altri soggetti nelle indagini. La vicenda rimane sotto esame, con nessuna indicazione di collusioni o corruzione nel procedimento.

Nuovo elemento nel complesso puzzle del delitto di Garlasco, dove il 13 agosto del 2007 fu uccisa Chiara Poggi, delitto per il quale oggi c’è un nuovo indagato, Andrea Sempio. È stata depositata alla procura di Brescia l’informativa congiunta dei carabinieri e della guardia di finanza sulle indagini condotte nell’ambito dell’inchiesta che vede coinvolto anche l’ex pm Mario Venditti riguardante l’archiviazione di Andrea Sempio nel 2017. La notizia è stata lanciata dai social Tg1. Secondo quanto si apprende, sull’ex pm non sarebbe emerso alcun elemento tale da avvalorare l’ipotesi di corruzione formulata a suo carico a seguito del ritrovamento del famoso appunto “ Venditti GIP archivia per 20, 30 “. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Delitto di Garlasco, dall’informativa non emergerebbe corruzione dell’ex pm Venditti

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Delitto Garlasco: Andrea Sempio avrebbe ucciso Chiara Poggi da solo - Unomattina 01/05/2026

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