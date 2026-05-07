Garlasco il pizzino a casa Sempio e la corruzione di Venditti | i pm di Brescia pronti a chiudere le indagini

La Procura di Brescia si prepara a chiudere le indagini riguardanti due vicende: il ritrovamento di un messaggio scritto in modo informale in una casa privata e un'inchiesta sulla presunta corruzione di un pubblico ufficiale. Le indagini, avviate alcuni mesi fa, hanno coinvolto diverse persone e si concentrano su aspetti legati a comportamenti illeciti e a pratiche irregolari. I dettagli sono ora al vaglio degli inquirenti prima della fase conclusiva.

Brescia, 7 maggio 2026 – È alle battute finali l'inchiesta della Procura di Brescia sulla presunta corruzione della famiglia di Andrea Sempio nei confronti dell'ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti “per favorire l' archiviazione di Andrea Sempio” nella prima indagine su Garlasco e sull' omicidio di Chiara Poggi. I pm bresciani Donato Greco e Alessio Bernardi la prossima settimana riceveranno l' informativa finale della Polizia giudiziaria e poi firmeranno la chiusura indagini per poi decidere se archiviare o procedere con la richiesta di rinvio a giudizio. https:www.ilgiorno.itpaviacronacaavvocato-venditti-inchiesta-poggi-brescia-c458vlzo Il “pizzino” in casa Sempio .🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Garlasco, il “pizzino” a casa Sempio e la corruzione di Venditti: i pm di Brescia pronti a chiudere le indagini Notizie correlate Leggi anche: Garlasco, Andrea Sempio convocato a sorpresa in Procura per l'interrogatorio prima di chiudere le indagini Caso Garlasco, Sempio non risponderà ai pm. I legali: “Le indagini non sono chiuse”. Oggi le gemelle Cappa sentite come testimoniAndrea Sempio, convocato per domani, mercoledì 6 maggio, in procura a Pavia nell’ambito delle indagini sull’omicidio di Chiara Poggi “si avvarrà... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Delitto di Garlasco, Stasi segnato da una tragedia personale. Nessuno pagherà per gli errori dell'accusa; Pizza e bibita, costa più a Milano o a Roma? La classifica di Altroconsumo; Caso Garlasco, la verità di Chiara Ingrosso nella diretta fiume di Dario Quaglia. Garlasco, il pizzino a casa Sempio e la corruzione di Venditti: i pm di Brescia pronti a chiudere le indaginiL’inchiesta ipotizza che Giuseppe Sempio, il padre di Andrea, abbia versato 20-30mila euro all’ex procuratore aggiunto di Pavia per favorire l'archiviazione del figlio. Cosa può succedere ora? ilgiorno.it Garlasco, l’avvocato di Marco Poggi sugli audio di Sempio: Notizie suggestive, non è una confessione, news in direttaLe ultime notizie sulle indagini sul delitto di Garlasco: ieri c’è stato l’interrogatorio in Procura a Pavia di Andrea Sempio, che si è avvalso della ... fanpage.it Caso Garlasco La criminologa Roberta Bruzzone parla in diretta a Fanpage: "L'audio di Sempio avrebbe già perso potenza" - facebook.com facebook Garlasco, Sempio intercettato: per gli inquirenti non poteva sapere che "i video di Chiara e Alberto sono dentro la penna" #delittodigarlasco x.com