Delfin la mossa di Nicoletta Zampillo Dubbi sui diritti al figlio Rocco Basilico
Nicoletta Zampillo ha presentato una mossa legale riguardante Delfin, in relazione ai diritti sul figlio Rocco Basilico. La disputa si focalizza sulla validità e l’interpretazione della volontà testamentaria di Leonardo Del Vecchio. La questione riguarda la legittimità delle decisioni prese e i possibili dubbi sul rispetto delle volontà dell’imprenditore scomparso. La disputa si svolge in un contesto legale e coinvolge direttamente le parti interessate.
Milano, 28 maggio 2026 – La partita su Delfin si sposta sulla delicata questione del rispetto della volontà testamentaria di Leonardo Del Vecchio. Nicoletta Zampillo, la vedova del fondatore di Luxottica, si schiera a fianco del secondogenito Leonardo Maria Del Vecchio, prendendo le distanze dal figlio Rocco Basilico. Lo fa con una lettera inviata al cda di Delfin, la cassaforte di famiglia. Una missiva nella quale ricorda che il figlio “Rocco è stato iscritto nel registro dei soci come pieno proprietario delle azioni a lui attualmente attribuite, anziché come nudo proprietario, in ragione dell’atto di “rinuncia di un legato“ stipulato il 1 luglio 2022, a soli tre giorni dalla morte del mio compianto marito e a poche ore dalla registrazione del suo testamento. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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