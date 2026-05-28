delfin la mossa di nicoletta zampillo dubbi sui diritti al figlio rocco basilico

Notizia in breve

Nicoletta Zampillo ha presentato una mossa legale riguardante Delfin, in relazione ai diritti sul figlio Rocco Basilico. La disputa si focalizza sulla validità e l’interpretazione della volontà testamentaria di Leonardo Del Vecchio. La questione riguarda la legittimità delle decisioni prese e i possibili dubbi sul rispetto delle volontà dell’imprenditore scomparso. La disputa si svolge in un contesto legale e coinvolge direttamente le parti interessate.