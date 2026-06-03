Degustazione regionale da ' Scialari'

Notizia in breve

Una degustazione regionale si svolge da 'Scialari', con prodotti provenienti da cooperative agricole e sociali italiane. L’evento, organizzato in collaborazione con Qui da Noi, permette di assaggiare specialità tipiche di diverse regioni. I partecipanti potranno scoprire i sapori autentici delle produzioni locali, senza intermediari. La degustazione si svolge nel locale e sarà aperta a tutti gli interessati.