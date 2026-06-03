Degustazione regionale da ' Scialari'
Una degustazione regionale si svolge da 'Scialari', con prodotti provenienti da cooperative agricole e sociali italiane. L’evento, organizzato in collaborazione con Qui da Noi, permette di assaggiare specialità tipiche di diverse regioni. I partecipanti potranno scoprire i sapori autentici delle produzioni locali, senza intermediari. La degustazione si svolge nel locale e sarà aperta a tutti gli interessati.
Ti va di scoprire i sapori autentici e le eccellenze di cooperative agricole e sociali italiane? Questo mese arriva un altro evento in collaborazione con Qui da Noi per esplorare i sapori regionali. Le tappe di gusto da scoprire sono tutte parte della rete salda Qui da Noi, nota per unire il. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
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