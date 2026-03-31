Durante il periodo pasquale, è stata proposta una degustazione che si concentra sui sapori tradizionali della festa. Sono stati inclusi nel menu prodotti come le colombe solidali, tra cui quella tradizionale e una variante con cioccolato di Modica IGP, realizzate dall'azienda Scialari e da Casa Don Puglisi. La proposta mira a celebrare la rinascita attraverso un'offerta gastronomica tipica del periodo.

Una degustazione che celebra la festa della rinascita con menu della tradizione pasquale, che include la degustazione delle colombe solidali Scialari (tradizionale) e di Casa Don Puglisi (con cioccolato di Modica IGP). Questo nuovo percorso propone la stessa convivialità e condivisione che si respira in famiglia tra amici e parenti con specialità tipiche della festa. Come la torta pasqualina, antica preparazione cucinata in passato con ben 33 sfoglie sottili, una per ogni anno di Cristo. Lo sapevi? Questa è solo uno dei piatti che assaggerai. Ecco tutte le altre specialità in menu: Torta Pasqualina. Cuccia con crema di radicchio e scaglie di caciocavallo ragusano. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

© Cataniatoday.it - 'Una Pasqua buona in tutti i sensi' da Scialari

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Degustazione di Carnevale da ScialariCarnevale è quasi alle porte e da Scialari hanno intenzione di festeggiarlo con colori, allegria e quei sapori intramontabili.

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