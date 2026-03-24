Il laboratorio di pasticceria situato in via Bianzana offre degustazioni gratuite di colombe artigianali ogni pomeriggio dalle 15. Le proposte, pensate per la Pasqua, vengono presentate quotidianamente nel locale. La possibilità di assaggiare senza impegno permette di conoscere le diverse varianti preparate sul posto. La promozione si rivolge a chi desidera scoprire i prodotti del laboratorio in vista della festività.

Articolo. Il laboratorio di pasticceria di via Bianzana sta sfornando le sue proposte più golose per la Pasqua: si possono assaggiare gratuitamente tutti i pomeriggi dalle 15.30 alle 18.30 e il sabato anche al mattino dalle 10 alle 12.30. Da «Exentia» la Pasqua si celebra con un invito irresistibile: fino a domenica 5 aprile, nella bottega di via Bianzana, accanto al punto vendita di Orobica Pesca, è possibile degustare gratuitamente la colomba artigianale. Quando? Dal lunedì al venerdì dalle 15.30 alle 18.30 e il sabato anche al mattino (10.00-12.30). Tre le proposte artigianali firmate «Exentia»: la colomba tradizionale, con scorzone... 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Da «Exentia» scopri il gusto delle colombe artigianali, con la degustazione gratuita

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