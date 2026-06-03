Degrado in via Allende la denuncia | Nel weekend va in scena il barbonaggio pre-discoteca

Un lettore segnala che nel fine settimana in via Allende, nella zona est di Salerno, si verificano episodi di degrado e inciviltà. Durante il sabato sera, si registrano situazioni di barbonaggio davanti ai locali pre-discoteca, creando un ambiente considerato poco decoroso. La segnalazione evidenzia un contrasto tra l’attività di movida e il comportamento di alcuni presenti, che contribuiscono a un quadro di sporcizia e maleducazione.

Degrado e inciviltà il sabato sera in Via Allende, nella zona orientale di Salerno. E' la segnalazione di un nostro lettore alla redazione: "Altro che movida, questo è un triste spettacolo.?Il nuovo trend del divertimento? Il barbonaggio pre-discoteca: ci si imbotta di alcol low-cost nel. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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