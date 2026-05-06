Durante i fine settimana, nel centro storico di Piediluco si registrano episodi di degrado e schiamazzi, con residenti e visitatori che segnalano disagi legati al rumore e all’abbandono dei rifiuti. Alcuni cittadini hanno documentato danni ai giardini pubblici e ai beni comuni, portando le proprie testimonianze presso le autorità competenti. La situazione ha portato a una denuncia formale al Prefetto, richiedendo interventi per migliorare la gestione del territorio.

? Cosa scoprirai Come vengono gestiti i rifiuti e gli schiamazzi nei vicoli storici?. Chi ha documentato i danni ai giardini e ai beni comuni?. Quali pericoli causano le auto che ignorano il senso unico?. Perché i residenti hanno chiesto l'intervento urgente del Prefetto?.? In Breve Giovani ubriachi causano schiamazzi notturni e sporcizia nei vicoli del centro storico.. Automobilisti violano il senso unico comunale creando ingorghi pericolosi nel borgo.. Individui utilizzano i passaggi stretti di Piediluco come bagni a cielo aperto.. Vandalismo colpisce vasi di fiori e giardini privati durante i fine settimana.. Un residente di Piediluco ha inviato una segnalazione formale al Prefetto di Terni per denunciare il degrado che colpisce il centro abitato durante i fine settimana e i giorni festivi o prefestivi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Piediluco, denuncia al Prefetto: degrado e schiamazzi nei weekend

Notizie correlate

Leccia-Scopaia | Schiamazzi e vandalismi continui nei weekend, i cittadini insorgono: "Stanchi e frustrati"I residenti si sono riuniti in un Comitato e hanno lanciato una raccolta firme per chiedere alle autorità di intervenire con forza "per arginare...

Schiamazzi e degrado: "Si intervenga"Tornano a protestare i cittadini che risiedono vicino alla torre del Galgario e all’omonimo dormitorio, da molti anni alle prese con problemi di...