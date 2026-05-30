Tra passeggiate climatiche e biodiversità, gli studenti hanno mappato le isole di calore, monitorato gli ecosistemi locali, raccolto dati sulla qualità dell’acqua: un contributo concreto che supporta lo sviluppo di politiche ambientali basate su dati reali. E che è stato al centro di un telegiornale ecologico, realizzato dai ragazzi e premiato a Palazzo Isimbardi. L’altra mattina si è svolta, infatti, la cerimonia di restituzione finale del progetto europeo Alternative Water Resources, che ha coinvolto le classi seconde della scuola Allende di Paderno insieme alla scuola Pirandello di Solaro. "Gli alunni della Allende hanno scelto di raccontare il loro percorso sui temi dell’impermeabilità del suolo e della biodiversità in modo originale e creativo, trasformando la presentazione in un vero tg ambientale - hanno spiegato i docenti -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Va in onda il "tg ecologico", premiata la media Allende

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