Decathlon nuovo partner tecnico della Casertana | accordo all' insegna di sport e territorio
Decathlon diventa il nuovo partner tecnico della Casertana, con un accordo che inizia il 1° luglio 2026. L'intesa prevede una collaborazione basata su valori condivisi e sull'obiettivo di promuovere il benessere attraverso il calcio. La partnership coinvolge l’utilizzo di prodotti e supporto tecnico, rafforzando il legame tra sport e territorio. La firma è stata ufficializzata recentemente, senza ulteriori dettagli su termini economici o specifiche attività previste.
L'accordo, che decorrerà a partire dall’1 luglio 2026, sancisce un legame profondo basato sulla condivisione di valori etici fondamentali e sulla missione comune di rendere il benessere accessibile a tutte e tutti attraverso la pratica del calcio. Decathlon fornirà abbigliamento tecnico. 🔗 Leggi su Today.it
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