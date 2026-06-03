Decathlon nuovo partner tecnico della Casertana | accordo all' insegna di sport e territorio

Notizia in breve

Decathlon diventa il nuovo partner tecnico della Casertana, con un accordo che inizia il 1° luglio 2026. L'intesa prevede una collaborazione basata su valori condivisi e sull'obiettivo di promuovere il benessere attraverso il calcio. La partnership coinvolge l’utilizzo di prodotti e supporto tecnico, rafforzando il legame tra sport e territorio. La firma è stata ufficializzata recentemente, senza ulteriori dettagli su termini economici o specifiche attività previste.