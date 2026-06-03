Decathlon nuovo partner tecnico della Casertana | accordo all' insegna di sport e territorio

Da today.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Decathlon diventa il nuovo partner tecnico della Casertana, con un accordo che inizia il 1° luglio 2026. L'intesa prevede una collaborazione basata su valori condivisi e sull'obiettivo di promuovere il benessere attraverso il calcio. La partnership coinvolge l’utilizzo di prodotti e supporto tecnico, rafforzando il legame tra sport e territorio. La firma è stata ufficializzata recentemente, senza ulteriori dettagli su termini economici o specifiche attività previste.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

L'accordo, che decorrerà a partire dall’1 luglio 2026, sancisce un legame profondo basato sulla condivisione di valori etici fondamentali e sulla missione comune di rendere il benessere accessibile a tutte e tutti attraverso la pratica del calcio. Decathlon fornirà abbigliamento tecnico. 🔗 Leggi su Today.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Yacht Club de Monaco, North Sails Apparel nuovo partner ufficiale per l’abbigliamento tecnicoNorth Sails Apparel ha annunciato di essere diventato il nuovo partner ufficiale per l’abbigliamento tecnico dello Yacht Club de Monaco.

Parte un mese di maggio all’insegna dello sport, della cultura e della famigliaA maggio si apre con un calendario ricco di eventi dedicati allo sport e alla cultura, con iniziative che coinvolgono anche momenti di aggregazione...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web