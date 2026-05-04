Parte un mese di maggio all’insegna dello sport della cultura e della famiglia

A maggio si apre con un calendario ricco di eventi dedicati allo sport e alla cultura, con iniziative che coinvolgono anche momenti di aggregazione familiare. Sono previste diverse attività che spaziano da manifestazioni sportive a programmi culturali, oltre a iniziative volte alla solidarietà e alla promozione della sostenibilità urbana. La città si prepara a vivere un mese intenso, con appuntamenti pensati per coinvolgere tutte le età e favorire l’incontro tra cittadini.

Prende il via un mese di maggio all’insegna dello sport e della cultura senza dimenticare i momenti dedicati alla famiglia, alla solidarietà e alla sostenibilità urbana. Il panorama culturale offre diversi appuntamenti, a partire dalla rassegna di arti performative Supernova, che dal 7 al 10.🔗 Leggi su Riminitoday.it t.A.T.u. - ASCESA e DECLINO | Dalla RUSSIA con FURORE Notizie correlate Foiano, intenso fine settimana all’insegna dello sport, della partecipazione e dei valori della comunitàArezzo, 24 aprile 2026 – Il Comune di Foiano della Chiana si prepara a vivere un intenso fine settimana all’insegna dello sport, della partecipazione... Leggi anche: Gazzetta dello Sport: “Lukaku, rottura con il Napoli. Ma i voltafaccia fanno parte della sua carriera” Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Fisco, l’agenda di maggio parte con 48 scadenze. Conto alla rovescia per il concordato delle partite Iva; Un mese di appuntamenti a Borgo Valbelluna per Il Maggio dei Libri; AlPride, un mese di eventi verso la sfilata dell’orgoglio arcobaleno; Campagna antincendi, allarme dei sindacati del Corpo forestale: a un mese dal via pochi uomini e carenze organizzative. Sondaggi politici: lo stato di salute dei partiti ad un mese dalle elezioni comunali | DATII dati relativi agli orientamenti di voto in Italia, pubblicati da SWG nella giornata odierna, mostrano alcune modifiche nelle intenzioni di voto degli italiani, ad un mese dalle elezioni comunali a R ... strettoweb.com Atalanta, sarà un mese di fuoco: 8 partite in meno di 30 giorni per indirizzare la stagioneIn campionato Como, Lazio e Napoli, la Juve in Coppa Italia e la doppia sfida con il Dortmund: per la Dea un mese interlocutorio Otto partite, tre competizioni, trenta giorni. Quello di febbraio (con ... bergamonews.it Attacco all'Iran, le notizie del 4 maggio 2026 | Parte la missione "Project Freedom" per liberare le navi nello Stretto di Hormuz x.com «Man mano che le reazioni ci sono da parte dello Stato, abbiamo anche le contro-reazioni da parte delle mafie, e questo è soltanto il fronte della criminalità organizzata. Nella Bat ci sono anche i fronti della criminalità economica e delle PA» - facebook.com facebook