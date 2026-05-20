North Sails Apparel ha annunciato di essere diventato il nuovo partner ufficiale per l’abbigliamento tecnico dello Yacht Club de Monaco. La collaborazione riguarda la fornitura di capi dedicati alle attività sportive e alle regate del club. La notizia arriva mentre il club si prepara ad affrontare le prossime competizioni stagionali. North Sails Apparel continuerà a fornire i suoi prodotti tecnici per gli eventi organizzati dal club. La partnership si inserisce nelle iniziative del club per aggiornare il proprio look sportivo.

North Sails Apparel annuncia la partnership con lo Yacht Club de Monaco (YCM) in qualità di nuovo partner ufficiale per l’ abbigliamento tecnico. L’accordo mette insieme due realtà simbolo del mondo marittimo, accomunate dalla ricerca dell’eccellenza sportiva, dell’innovazione tecnica e da una forte sensibilità verso la tutela del mare. Lo Yacht Club de Monaco è da anni uno dei punti di riferimento della nautica internazionale: un club esclusivo che coniuga tradizione e visione futura sotto la guida del presidente, il principe Alberto II. La sede, progettata da Lord Foster nel cuore di Port Hercule, è diventata un luogo simbolo della comunità velica internazionale. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Yacht Club de Monaco, North Sails Apparel nuovo partner ufficiale per l’abbigliamento tecnico

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