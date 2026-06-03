Decaro prova a dare una mano a Fini | Resta inteso che sono il presidente di tutti
Decaro ha dichiarato di essere il presidente di tutti, cercando di supportare Fini. La campagna elettorale si avvia verso il suo termine, con pochi giorni rimasti prima del ballottaggio. La sfida tra Rossella Fini e Floriana Natale si deciderà tra questi due candidati, che si contendono la fascia tricolore nella città. Nessuna comunicazione ufficiale sulle preferenze di Decaro o eventuali alleanze.
Ancora pochi giorni di campagna elettorale, prima dell'atto finale, ovvero il ballottaggio che decreterà chi indosserà la fascia tricolore a San Giovanni Rotondo, tra Rossella Fini e Floriana Natale. Nella serata in cui, in piazza dei Martiri, è atteso l'arrivo della segretaria del Partito. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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