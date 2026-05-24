Nuovi direttori generali Asl Fratelli d' Italia attacca Decaro | Altro che rivoluzione sono tutti baresi

I consiglieri di Fratelli d'Italia criticano le nomine dei nuovi direttori generali delle Asl, definite dal Governatore come una rivoluzione. Secondo loro, invece, tutti sono baresi. La contestazione riguarda la scelta dei dirigenti sanitari e viene espressa pubblicamente dall'opposizione regionale. Nessun dettaglio sui criteri di selezione o sui nomi coinvolti.

Piovono critiche dall'opposizione in merito alla scelta dei nuovi direttori generali delle Asl. A contestare le recenti nomine annunciate dal Governatore Decaro sono i consiglieri regionale di Fratelli d'Italia. “Il gioco delle sette carte: nomi già vecchi – quelli dei sette direttori generali. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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