Fratelli d’Italia critica la nomina dei nuovi Direttori Generali delle Asl, accusando il sindaco di Bari di favorire solo persone vicine alla città. Secondo il partito, le nomine sono state fatte senza trasparenza e favoriscono esclusivamente fedelissimi baresi. La polemica riguarda le modalità di scelta e la presunta mancanza di rotazione tra le figure designate. La questione ha suscitato reazioni politiche e sollevato dubbi sulla neutralità delle nomine.

Non solo un valzer di poltrone, come avevamo commentato a caldo, ma una selezione ristretta a manager esclusivamente baresi. Presidente Decaro, possibile che, nella rosa che ha sfogliato, non ci fossero nomi altrettanto degni di considerazione, provenienti dalle altre province pugliesi? Guidare un’azienda sanitaria o un grande istituto di ricerca e cura, richiede anche una conoscenza del territorio locale, della sua storia e delle sue dinamiche. Ma evidentemente la logica che ha dettato le sue... 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Nuovi Direttori Generali Asl, Fratelli d’Italia: “Il gioco delle sette carte di Decaro. Altro che rivoluzione! Tutti fedelissimi, tutti baresi”

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