Erri De Luca non parteciperà all’apertura del festival Salerno Letteratura, che ha già fissato una nuova data. Lo scrittore ha declinato l’invito e non sarà presente all’evento. La scelta di non partecipare è stata comunicata con un rifiuto formale, lasciando il pubblico senza la sua presenza alla cerimonia di apertura. Il festival ha annunciato che si terrà comunque in una data diversa rispetto a quella originariamente prevista.

Tempo di lettura: 2 minuti Eppure lo scrittore Erri De Luca che ha sempre dato importanza civile alle parole poteva anche prevederlo. Ogni azione, infatti, ha una reazione, ogni parola una eco che può smuovere intimità, coscienze e linee editoriali. Soprattutto quelle di un festival dedicati alla letteratura. E così, lo scrittore Erri De Luca non sarà più il protagonista dell’incontro inaugurale di “Salerno Letteratura”. La decisione è stata confermata questa mattina da Gennaro Carillo, uno dei due co-direttori artistici della rassegna. Il nome dell’autore napoletano è stato rimosso dal programma dell’evento di apertura. Alla base c’è la polemica scatenata dalle sue recenti dichiarazioni su sionismo e Gaza, rilasciate in un’intervista a “Israel Hayom”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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© Anteprima24.it - De Luca fuori dall’opening di Salerno Letteratura: il festival offre un’ altra data, lo scrittore declina

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