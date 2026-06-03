de bruyne un professionista certe questioni le discute in casa

Kevin De Bruyne ha commentato pubblicamente la sua stagione, criticando l’allenatore. Le sue dichiarazioni sono state riportate dai media e hanno suscitato reazioni contrastanti. La sua intervista arriva dopo una stagione considerata deludente e segna un momento di tensione tra il giocatore e la società. La discussione si concentra sulle sue parole e sul rapporto con l’allenatore, senza ulteriori approfondimenti sui motivi o sulle conseguenze.

Le parole del giorno dopo di De Bruyne. Anche alla Gazzetta ( oltre che ad Aurelio De Laurentiis ) non sono piaciute le parole del giorno dopo di Kevin De Bruyne che dopo una stagione a dir poco incolore, dal Belgio ha lanciato le sue accuse ad Antonio Conte. Si è definito contento che il tecnico sia andato via, si è lamentato dell’eccessivo gioco difensivo della squadra e ha detto che prima di rimanere a Napoli deve parlare e capire come la squadra giocherà perché lui non si diverte. Gli ha risposto Stellini, il vice di Conte, che ha sottolineato come lui non sia stato un esempio e ha fatto invece l’esempio di Modric al Milan. Va detto che De Bruyne è certamente un grande calciatore ma nella scala dei fortissimi viene dietro mostri sacri come Modric e Kroos che non a caso hanno vinto molto di più. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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De Bruyne in profumeria, assalto dei tifosi

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Stellini replica a De Bruyne: Mai avuto gioia ed entusiasmo. Modric un esempioCristian Stellini risponde a Kevin De Bruyne che si è definito contento dell’addio di Conte al Napoli, accusandolo di non avere mai avuto passione ed entusiasmo durante l’anno. milannews.it

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