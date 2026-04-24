Un intervento senza mezzi termini quello di un ex calciatore napoletano, che ha espresso giudizi chiari su alcuni dei protagonisti del mondo del calcio. Ha definito il portiere di una squadra di Napoli come “straordinario”, ha sottolineato l’importanza di trattenere l’allenatore della stessa squadra e ha affermato che il centrocampista di una squadra di Manchester “non si discute”. Il discorso si è concentrato su aspetti tecnici e di mercato, senza esitazioni.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. NAPOLI – Un’analisi lucida, diretta, senza giri di parole. Carmine Gautieri, ex calciatore azzurro e oggi allenatore, è intervenuto ai microfoni di Radio Tutto Napoli affrontando i temi più caldi in casa Napoli: dal futuro di Conte fino ai singoli, passando per mercato e prospettive. Su Elmas, Gautieri ha pochi dubbi: «È un giocatore importante, un jolly. In una rosa come quella del Napoli è giusto tenerlo perché può coprire tanti ruoli. Ti garantisce sempre una prestazione da sei o sei e mezzo: per me è una scelta giusta riscattarlo».🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Napoli, Gautieri: «Alisson straordinario, Conte va trattenuto. E De Bruyne non si discute»

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