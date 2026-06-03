Kevin De Bruyne sta valutando di lasciare il Napoli per il mercato statunitense, con possibilità di trasferimento a Chicago, San Diego o New York. La decisione dipende dalle partenze di Frank Anguissa e dello stesso centrocampista belga. La notizia è stata riportata dal Corriere del Mezzogiorno, che cita il giornalista Ciro Troise. Attualmente, non ci sono conferme ufficiali, ma il nome di De Bruyne è stato associato a un possibile interesse da parte di club americani.

Il mercato americano torna d’attualità nel futuro di Kevin De Bruyne. A centrocampo, scrive Ciro Troise sul Corriere del Mezzogiorno, tutto ruota attorno alle eventuali partenze di Frank Anguissa e del belga, che «potrebbe prendere di nuovo in considerazione il mercato americano». Non sarebbe una novità assoluta: i Chicago Fire lo volevano già un anno fa, e oggi alla finestra si sono aggiunti anche FC San Diego e New York. “In mezzo al campo tutto ruota intorno alle eventuali partenze di Anguissa e De Bruyne che potrebbe prendere di nuovo in considerazione il mercato americano. I Chicago Fire lo volevano già un anno fa, ci sono anche l’Fc San Diego e il New York Fc. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - De Bruyne pensa di nuovo al mercato americano per lasciare Napoli: Chicago, San Diego e New York

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