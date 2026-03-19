De Bruyne è pronto a partire titolare nel Napoli, mentre la squadra si concentra sulla sfida contro il Cagliari. Lobotka ha effettuato un rientro in sicurezza e si sta preparando per la partita. La squadra osserva attentamente il mercato in vista delle prossime mosse e si prepara alla sfida imminente contro i sardi.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il Napoli si appresta ad affrontare la sfida contro il Cagliari, in programma dopodomani alle 18:30 in Sardegna. Una partita cruciale non solo per i tre punti, ma anche per il morale della squadra. La buona notizia per mister Conte è il possibile rientro di Stanislav Lobotka, molto atteso dai tifosi azzurri. La sua presenza potrebbe dare una marcia in più al centrocampo partenopeo, rendendo la squadra ancora più competitiva. Insieme a lui, McTominay, Anguissa, Gilmour ed Elmas si contenderanno un ruolo da titolare in un reparto che inizia a mostrare abbondanza. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Napoli: De Bruyne pronto per la titolarità, mentre si guarda al mercato e Cagliari.

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