Il rapporto tra Kevin De Bruyne e il Napoli non si è mai concretizzato pienamente, in parte a causa di un infortunio che lo ha tenuto fuori dal campo per gran parte della stagione. Ora si parla di un possibile addio del centrocampista e di un interesse da parte di altri club europei. La situazione rimane in evoluzione, con le discussioni che si concentrano sulle sue future destinazioni.

Il rapporto tra Kevin De Bruyne e il Napoli non è mai davvero sbocciato. La causa principale potrebbe essere l’infortunio che l’ha tenuto fuori per gran parte della stagione. Anche il rapporto con Antonio Conte, però, non sembrerebbe idilliaco. Il belga ha vinto la Supercoppa Italiana, ma non vincerà lo Scudetto. Il prossimo anno potrebbe decidere di non darsi un’altra occasione e di fare un’altra esperienza all’estero. De Bruyne e il Napoli: il rapporto mai sereno con la dirigenza. L’ipotesi di un addio anticipato non è scontata, ma neppure remota. De Bruyne starebbe valutando seriamente la possibilità di chiudere la sua esperienza in Italia dopo una sola stagione.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - De Bruyne pensa all’addio, il Napoli osserva: ecco le possibili destinazioni

DE BRUYNE torna a NAPOLI e guardate cosa fa!

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