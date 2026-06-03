Nella capitale si è tenuto il secondo incontro dedicato al disegno di legge contro l'antisemitismo, dopo quello di Torino del 25 maggio. Gasparri ha fatto un appello a tutte le forze politiche di partecipare alla discussione. L'incontro ha visto la presenza di rappresentanti politici e di associazioni, con un focus sulla legge e le sue possibili modifiche. Nessuna decisione è stata presa al termine dell'evento.

Dopo il primo appuntamento tenutosi a Torino il 25 maggio scorso, prosegue il ciclo di incontri dedicati al disegno di legge contro l'antisemitismo. Stavolta l'evento si è tenuto a Roma, in una serata di dialogo e confronto promossa dall'Unione delle Comunità ebraiche italiane dal titolo ''Anticorpi democratici - Il ddl contro l'antisemitismo: quando una società riconosce e respinge l'odio''. Un appuntamento a cui hanno preso parte esponenti delle istituzioni, della politica, del mondo accademico e della società civile. ''Questo incontro è un ulteriore passo per costruire una consapevolezza condivisa contro ogni forma di antisemitismo e di... 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - Ddl antisemitismo, secondo incontro a Roma. Gasparri:” Appello a tutte le forze politiche”

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