Tutte le ricadute geopolitiche dell’incontro Xi-Putin a Pechino secondo Jean

Alla fine di maggio, Pechino è diventata il punto focale della diplomazia internazionale, con visite di figure chiave come il presidente russo, l'ex presidente statunitense e rappresentanti di Iran e Pakistan. L’incontro tra Xi e Putin si è svolto in questo stesso periodo, rafforzando la presenza di Pechino come centro di incontri diplomatici. Numerosi leader mondiali sono arrivati nella capitale cinese, creando un clima di intensa attività diplomatica.

Alla fine di maggio, Pechino è sembrata divenire il centro diplomatico del mondo. Nella capitale cinese, si sono succedute visite di Trump, di Putin e dei dirigenti iraniani e pakistani. In tutti tali incontri, Xi ha continuato a mantenere la tradizionale politica cinese di cautela, di offerta di collaborazione economica e di sostegno politico. Particolare rilevanza ha avuto la visita di Putin. Molti si aspettavano che da essa potesse derivare una specie di alleanza formale e totale tra Pechino e Mosca. Non è stato così per una serie di motivi che in seguito esamineremo. Il risultato dei colloqui russo-cinesi è stata solo una riaffermazione... 🔗 Leggi su Formiche.net

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RUSSIA STRIKES TURKISH VESSEL IN ODESSA AFTER PUTIN ERDOGAN MEETING

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