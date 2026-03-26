Gasparri si dimette ma ci lascia un pensierino | cosa cambia per il Ddl antisemitismo?

Le dimissioni di Maurizio Gasparri dalla posizione di capogruppo di Forza Italia al Senato sono state annunciate oggi. La decisione avviene in un momento di tensioni all’interno del partito, con discussioni in corso sui temi legati al Ddl contro l’antisemitismo. La situazione politica si scompone mentre si attende di capire quali ripercussioni ci saranno sulle prossime fasi della legislazione.

Roma, 26 mar – Le dimissioni di Maurizio Gasparri da capogruppo di Forza Italia al Senato aprono una resa dei conti interna che era nell’aria da giorni. La formalizzazione è attesa nelle prossime ore, ma il quadro politico è già chiaro: una parte significativa del gruppo parlamentare ha chiesto un cambio di guida, arrivando a mettere nero su bianco una lettera firmata da 14 senatori su 20, tra cui anche figure di peso come i ministri Paolo Zangrillo ed Elisabetta Casellati. A Gasparri sarebbe stata concessa una finestra di 48 ore per gestire un’uscita ordinata, evitando uno scontro pubblico che avrebbe ulteriormente esposto le tensioni interne. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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