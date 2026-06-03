David Ferrer | Ho parlato con Alcaraz e mi ha detto come sta Speriamo possa tornare agli US Open

David Ferrer ha riferito di aver parlato con Carlos Alcaraz, che gli ha aggiornato sulle sue condizioni di salute. Ferrer spera che il tennista possa tornare in campo agli US Open. L'ex giocatore e capitano della nazionale spagnola di Davis ha condiviso l'informazione sui messaggi scambiati con Alcaraz durante le fasi finali di Roland Garros. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sulle condizioni di Alcaraz o sui tempi di recupero.

David Ferrer, ex tennista e capitano della Spagna di Davis, ha raccontato lo scambio di messaggi con Carlos Alcaraz in questi giorni finali del Roland Garros. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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