Hollywood si prepara a brillare (e a far discutere) per il debutto della stella numero 2.849 sulla leggendaria Walk of Fame. Il prossimo 12 giugno, lungo Hollywood Boulevard, verrà inaugurata la targa dedicata a David Beckham per la categoria "Sport e Spettacolo". Secondo la produttrice della cerimonia Ana Martinez, questo tributo va ben oltre i suoi successi sportivi in campo: celebra infatti il ruolo fondamentale e duraturo che l'ex centrocampista ha avuto nell'elevare la popolarità del calcio negli Stati Uniti, esercitando una profonda influenza sulla cultura globale e sul mondo dell'intrattenimento. Il tempismo della... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - David Beckham, stella anche in USA: ne riceverà una sulla Walk of fame (ma piovono critiche)

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David Beckham avrà una stella sulla Walk of Fame prima dei Mondiali USADavid Beckham riceverà una stella sulla Hollywood Walk of Fame prima dei Mondiali di calcio negli Stati Uniti.

Temi più discussi: Hollywood celebra David Beckham: in arrivo la stella sulla Walk of Fame; Juventus, senti Yildiz: Sentito fiducia dal primo giorno, voglio scrivere la mia storia qui; Beckham e suo figlio attirano l'attenzione.; Ronaldinho e Yamal sono i protagonisti di una speciale campagna promozionale per i Mondiali del 2026.

Alla cerimonia del 12 giugno saranno presenti Tom Cruise e Victoria Beckham che scopriranno la targa dedicata all’ex capitano della nazionale inglese x.com

Beckham stella sulla Walk of fame di Hollywood, cerimonia il 12 giugno(ANSA) - ROMA, 03 GIU - La Walk of Fame di Hollywood si arricchisce della stella di David Beckham. L'omaggio all'ex calciatore inglese avverrà nel corso di una cerimonia in programma il prossimo 12 gi ... corrieredellosport.it

Beckham avrà una stella sulla Hollywood Walk of FameDavid Beckham (Foto AP/Rebecca Blackwell) Il mondo del calcio e quello dello spettacolo si ... msn.com

Perché eravamo così scarsi nel 2014? È una Coppa del Mondo in cui non abbiamo avuto infortuni importanti a un campione (Beckham 2002/Rooney 2006), non siamo stati derubati da un gol di mano (Maradona) o da un arbitro discutibile (gol annullato contr reddit