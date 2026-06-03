David Beckham stella anche in USA | ne riceverà una sulla Walk of fame ma piovono critiche

Da gazzetta.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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David Beckham riceverà una stella sulla Walk of Fame il 12 giugno, in occasione del suo debutto nel nuovo ruolo di proprietario di una squadra di calcio negli Stati Uniti. La cerimonia si svolgerà nello stesso giorno dell’inizio delle partite della nuova stagione. La notizia ha suscitato critiche da parte di alcuni che contestano il riconoscimento, ritenendolo prematuro o immeritato. Beckham diventa così il primo ex calciatore a ricevere questa onorificenza in America.

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Hollywood si prepara a brillare (e a far discutere) per il debutto della stella numero 2.849 sulla leggendaria Walk of Fame. Il prossimo 12 giugno, lungo Hollywood Boulevard, verrà inaugurata la targa dedicata a David Beckham per la categoria "Sport e Spettacolo". Secondo la produttrice della cerimonia Ana Martinez, questo tributo va ben oltre i suoi successi sportivi in campo: celebra infatti il ruolo fondamentale e duraturo che l'ex centrocampista ha avuto nell'elevare la popolarità del calcio negli Stati Uniti, esercitando una profonda influenza sulla cultura globale e sul mondo dell'intrattenimento. Il tempismo della... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - David Beckham, stella anche in USA: ne riceverà una sulla Walk of fame (ma piovono critiche)
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