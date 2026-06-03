David Beckham entra nella leggenda di Hollywood | il 12 giugno riceverà una stella sulla Walk of Fame

Il 12 giugno, David Beckham riceverà una stella sulla Walk of Fame di Hollywood. Dopo una carriera come calciatore, si prepara a entrare a far parte della lista di celebrità onorate con questo riconoscimento. La premiazione si terrà in una cerimonia pubblica nel cuore di Los Angeles. La Stella sarà collocata lungo il famoso marciapiede, simbolo di successo e riconoscimento internazionale.

Dopo una carriera che lo ha trasformato da campione del calcio a icona globale, David Beckham si prepara ad aggiungere un nuovo prestigioso riconoscimento al suo palmarès. Il prossimo 12 giugno l'ex centrocampista inglese riceverà infatti una stella sulla celebre Hollywood Walk of Fame, uno degli onori più ambiti nel mondo dello spettacolo e della cultura popolare. La cerimonia si svolgerà a Los Angeles in un momento particolarmente significativo per gli Stati Uniti, che stanno per ospitare i Mondiali di calcio 2026 insieme a Canada e Messico. Un tempismo che sottolinea il ruolo fondamentale avuto da Beckham nella diffusione e nella crescita del calcio oltreoceano. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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David Beckham Becomes Britains First Billionaire Sports Star… But Has He Lost His Son

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