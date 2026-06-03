David Beckham avrà una stella sulla Walk of Fame prima dei Mondiali USA

David Beckham riceverà una stella sulla Hollywood Walk of Fame prima dei Mondiali di calcio negli Stati Uniti. La cerimonia si terrà nei prossimi giorni, con la presenza di numerosi ospiti e fan. La stella verrà posata in una zona centrale di Hollywood, vicino ad altri riconoscimenti dedicati a celebrità dello sport e dello spettacolo. La decisione è stata annunciata ufficialmente dall'organizzazione della Walk of Fame.

AGI - La superstar del calcio David Beckham riceverà una stella sulla Hollywood Walk of Fame, in vista dei Mondiali di calcio che si terranno negli Stati Uniti. La cerimonia per l'ex capitano dell'Inghilterra, 51 anni, si svolgerà poche ore prima della prima partita in terra statunitense dei Mondiali di quest'anno, organizzati congiuntamente da Messico, Canada e Stati Uniti. "Il ruolo di Beckham nell'elevare la popolarità del calcio in America e la sua duratura influenza sullo sport, l'intrattenimento e la cultura globale rendono questo onore particolarmente significativo", ha aggiunto. Durante la sua carriera da calciatore, Beckham ha militato nel Manchester United, nel Real Madrid, nel Milan, nei LA Galaxy e nel Paris Saint-Germain, dove ha appeso gli scarpini al chiodo nel 2013. 🔗 Leggi su Agi.it

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