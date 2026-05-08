Miley Cyrus riceverà una stella sulla Hollywood Walk of Fame ed era ora

Miley Cyrus riceverà una stella sulla Hollywood Walk of Fame, un riconoscimento che celebra la sua carriera nel mondo dello spettacolo. La cantante e attrice ha iniziato la sua avventura artistica interpretando il personaggio di Hannah Montana, indossando la parrucca che l'ha resa famosa. La cerimonia si terrà prossimamente in presenza di fan e addetti ai lavori, in un evento che mette in evidenza i traguardi raggiunti nel corso degli anni.

Sicuramente, quando ha indossato la parrucca di Hannah Montana per la prima volta, Miley Cyrus non avrebbe mai potuto immaginare che quel ruolo sarebbe stato il primo passo verso una carriera piena di successi e soddisfazioni personali. L’ultima è quasi fresca di giornata: venerdì 22 maggio la popstar riceverà una stella sulla Hollywood Walk of Fame. L’attrice Anya Taylor-Joy e la stilista Donatella Versace interverranno alla cerimonia, che sarà presentata da Ellen K, personaggio di iHeart Media (che ha ricevuto la sua stella nel 2012). La stella della cantante –la numero 2845- sarà collocata al 7011 di Hollywood Blvd. “Miley merita questo riconoscimento perché ha lasciato un segno indelebile nell’industria dell’intrattenimento”, ha dichiarato in un comunicato Ana Martinez, produttrice della Walk of Fame.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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