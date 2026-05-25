Miley Cyrus è diventata la prima artista nata negli anni ’90 ad avere una stella sulla Hollywood Walk of Fame. La cantante e attrice ha ricevuto il riconoscimento, diventando la prima del suo genere a essere inserita nel percorso di riconoscimenti. Tra le altre celebrità che hanno una stella sulla Walk of Fame figurano artisti come Elvis Presley, Michael Jackson, Madonna e Beyoncé.

E lvis Presley, Michael Jackson, Madonna, Beyoncé e ora anche Miley Cyrus. La cantante e attrice è la prima artista nata negli anni ’90 a ricevere una stella sulla Walk of Fame di Hollywood. «Mio padre diceva che un grattacielo inizia con un martello pneumatico – così come una stella sulla Walk of Fame – e non si tratta della forza, ma della ripetizione» ha raccontato l’artista durante la cerimonia. Per Cyrus, la stella rappresenta un simbolo di continuità costruito nel tempo, passo dopo passo, che per l’artista non appartiene al successo immediato ma alla durata nel tempo. Lo stile di Miley Cyrus. guarda le foto «Una stella è una forma di devozione». 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Miley Cyrus è la prima artista nata negli anni ’90 con una stella sulla Hollywood Walk of Fame

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