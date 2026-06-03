datemeli solo per 5 minuti gli aguzzini della piccola beatrice e vi risolvo il problema senza fastidi

Lasciatemeli a me, datemeli 5 minuti i due balordi di Bordighera che torturavano tre bambine, e la più piccola è morta annientata, per il gusto demoniaco di farlo. E non voglio ripercorrere le torture talmente atroci che mente umana non riesce a immaginarle. Solo una, costringere a fumare e fumare droga un angioletto di due anni con quegli occhi sbarrati, che trottolava piena di lividi, di sofferenza eppure voleva vivere, amare le sorelline, perfino quel mostro di madre, perfino quel cancro di patrigno che si divertiva a vederla sanguinare e dopo averla uccisa prendeva per il culo i giornalisti. Questi che hanno? Il disagio? La malinconia,... 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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Autopsia sulla piccola Beatrice morta a Perinaldo, al Borea il giorno della verità

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