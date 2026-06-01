Il Milan ha segnato pochi gol da parte di un centravanti in doppia cifra questa stagione. Mirko Vucinic ha commentato che il problema non riguarda solo la Serie A, ma evidenzia una difficoltà più ampia nel reparto offensivo dei rossoneri. La squadra non ha ancora un attaccante con almeno dieci reti stagionali, secondo le statistiche ufficiali. La mancanza di un goleador di peso continua a essere al centro delle analisi sulle performance offensive del club.

Intervistato dalla 'Gazzetta dello Sport', Mirko Vucinic ha parlato del problema dell'attaccante che da anni insidia il Milan. Nella stagione 20252026, il miglior marcatore rossonero in Serie A è stato Rafael Leao (che ha da poco annunciato l'addio), con 9 gol in 29 partite. Di seguito, un estratto delle dichiarazioni rilasciate dall'ex bomber montenegrino. Juventus e Milan senza un centravanti in doppia cifra di gol: cosa succede in Italia? "Non è un problema della Serie A: l’Atalanta un giocatore che segna tanto ce l’ha (Krstovic n.d.r.)". Nel 2022 è arrivato a Milano Divock Origi, un occasione di mercato che sembrava in grado di raccogliere l'eredità di Ibrahimovic e Giroud. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Vucinic: “Milan senza un centravanti in doppia cifra? Non è un problema della Serie A. Vi spiego perché”

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