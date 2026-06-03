Dany Regoli è capitan salvezza | Quella tripla presa senza pensare

Da sport.quotidiano.net 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Consorzio Leonardo ha ottenuto la salvezza in gara-5 contro la Novipiù Monferrato, con il contributo decisivo di un giocatore che ha segnato una tripla senza pensarci. Questa vittoria rappresenta la prima salvezza del team in serie B nazionale. La prestazione del giocatore è stata determinante, dimostrando una grande determinazione durante tutta la partita. La gara si è conclusa con il successo che ha evitato la retrocessione per il team.

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La salvezza conquistata dal Consorzio Leonardo in gara-5 contro la Novipiù Monferrato è stata la più limpida dimostrazione di quanto il Dany abbia dovuto sudare le proverbiali sette camicie nella sua prima storica avventura in B Nazionale. Una stagione in cui il gruppo quarratino ha dovuto attraversare momenti complicatissimi, prima di toccare con mano il miracolo sportivo. Ma il Dany non muore mai, è una squadra che anche nelle difficoltà sa come reagire, perché il suo vocabolario cestistico il termine mollare non l’ha mai esplorato. E ciò che è successo nello spareggio salvezza di domenica a Casale Monferrato non è stata affatto un’eccezione: Quarrata sotto di 1 a meno di un minuto dalla fine. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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Temi più discussi: La Dany Quarrata si aggiudica gara-4 battendo al PalaCarrara la Novipiù 94-67. La MB deve vincere il prossimo match per conquistare la salvezza; Il Dany Basket è vivo: battuta Monferrato in gara 4 e parità nella serie; Al PalaCarrara Dany Basket si prende Gara 3 contro Monferrato. E lo scontro continua; La Dany Quarrata si aggiudica gara-5 per 68-72 condannando la Novipiù alla retrocessione.

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