Faenza al Mazza | Cavina punta alla salvezza senza pensare ai playout
Nella partita contro la Spal allo stadio Mazza, il tecnico Nicola Cavina guida il Faenza con l’obiettivo di ottenere i tre punti necessari per raggiungere i 42 punti e mantenere la serie A. La vittoria in questa sfida rappresenta un passo importante per evitare i playout e consolidare la posizione in classifica. La squadra si presenta determinata, con l’intento di portare a casa il risultato utile per la salvezza.
? Cosa sapere Nicola Cavina guida il Faenza alla sfida contro la Spal allo stadio Mazza.. La vittoria a Ferrara serve per raggiungere i 42 punti e salvarsi dai playout.. Nicola Cavina punta tutto sulla vittoria allo stadio Mazza per garantire al Faenza la salvezza diretta, nonostante la difficile posizione in classifica dopo il recente passo falso contro il Pietracuta. Il percorso stagionale del club romagnolo si trova a un bivio decisivo proprio mentre le ambizioni di metà stagione sembrano essersi scontrate con la realtà di un campionato estremamente competitivo. Dopo una fase iniziale caratterizzata da ottimi risultati, i biancazzurri hanno attraversato un periodo di stasi profonda durante il mese di febbraio, non riuscendo a conquistare alcun punto.🔗 Leggi su Ameve.eu
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Faenza is chasing a feat: It's incredibly tough. We won't be coming to the Mazza stadium with the play-offs in mind.To avoid relegation, the Romagna team must beat Spal at home. Coach Cavina: The white and blues have changed gear. ... sport.quotidiano.net