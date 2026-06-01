Festa Consorzio Leonardo La salvezza più sofferta porta la firma di Regoli Monferrato retrocessa

Notizia in breve

Nel match tra Novipiù Monferrato e Consorzio Leonardo, quest’ultimo ha vinto con il punteggio di 72-68, portando la salvezza. La partita si è conclusa con 10 punti di Guerra, 18 di Zanzottera e 13 di Martinoni. Per Monferrato, Rupil ha segnato 10 punti, Zanzottera 18 e Marcucci 9. La sconfitta significa il ritorno in categoria inferiore per la squadra monferrina, che ha subito la retrocessione.