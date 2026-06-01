Festa Consorzio Leonardo La salvezza più sofferta porta la firma di Regoli Monferrato retrocessa
Nel match tra Novipiù Monferrato e Consorzio Leonardo, quest’ultimo ha vinto con il punteggio di 72-68, portando la salvezza. La partita si è conclusa con 10 punti di Guerra, 18 di Zanzottera e 13 di Martinoni. Per Monferrato, Rupil ha segnato 10 punti, Zanzottera 18 e Marcucci 9. La sconfitta significa il ritorno in categoria inferiore per la squadra monferrina, che ha subito la retrocessione.
NOVIPIÙ 68 CONSORZIO LEONARDO 72 NOVIPIÙ MONFERRATO BASKET: Guerra 10, Fiusco 4, Zanzottera 18, Martinoni 13, Marcucci 9; D’Ambrosio Angelillo 1, Osatwna 3, Rupil 10, Mossi, Dia, Flueras ne, Quaroni ne. All. Corbani. CONSORZIO LEONARDO QUARRATA: Coltro, Tiberti 12, Angelucci 7, Regoli 16, Scandiuzzi; Novori 1, Mongelli 9, Blatancic 8, Molteni 10, Costa, Prenga 9. All. Tonfoni. Arbitri: Suriano, Rubera, Bettini. Parziali: 14-20, 37-38, 54-56. Il Consorzio Leonardo si guadagna una domenica paradisiaca al PalaSport Energica Ferraris, superando in gara-5 la Novipiù Monferrato per 68-72 e festeggia la salvezza in B Nazionale. Una partita sofferta, dura, fatta di parziali e controparziali ma nell’ultimo minuto la tripla di capitan Regoli e il 22 ai liberi di Molteni fanno esplodere di gioia il popolo biancoblù. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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