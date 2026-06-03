D' Annuntiis | Il collegamento tra l' aeroporto e Chieti è garantito dalla storica linea suburbana 8S collega la città e Pescara

Un collegamento tra l'aeroporto e Chieti è assicurato dalla linea suburbana 8S, che collega anche Pescara. L'assessore regionale alle infrastrutture e ai trasporti ha confermato che il servizio è storico, con frequenze elevate e cadenzate. La linea garantisce il collegamento tra lo scalo aeroportuale e la città di Chieti.

"Il collegamento tra lo scalo aeroportuale e Chieti è garantito dalla linea suburbana 8S, storico servizio che collega Chieti e Pescara con una frequenza elevata e cadenzata", è quanto dichiarato a Lapresse dall'assessore regionale alle infrastrutture e ai trasporti, Umberto D'Annuntiis. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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