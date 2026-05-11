Un pendolare | Collegamento autobus tra Città Sant' angelo e Pescara peggiorato con il filobus
Un pendolare ha segnalato un peggioramento nel collegamento autobus tra Città Sant'Angelo e Pescara, in seguito all'attivazione della linea V1 “La Verde”, il filobus. Secondo quanto riferito, molte corse sono state eliminate, creando disagi per chi deve spostarsi tra le due località. La riduzione delle corse è stata osservata da alcuni utenti residenti nella zona, che hanno notato una diminuzione delle opzioni di collegamento con la città capoluogo.
«Vorrei segnalare il disagio dei mezzi pubblici chi abita a Città Sant'Angelo. Da quando è entrata funzione la linea V1 “La Verde”, il filobus, sono state tolte molte corse da Città Sant'Angelo a Pescara». A scrivere è un nostro lettore che fa il pendolare dal centro angolano al capoluogo.🔗 Leggi su Ilpescara.it
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