Un pendolare | Collegamento autobus tra Città Sant' angelo e Pescara peggiorato con il filobus

Un pendolare ha segnalato un peggioramento nel collegamento autobus tra Città Sant'Angelo e Pescara, in seguito all'attivazione della linea V1 “La Verde”, il filobus. Secondo quanto riferito, molte corse sono state eliminate, creando disagi per chi deve spostarsi tra le due località. La riduzione delle corse è stata osservata da alcuni utenti residenti nella zona, che hanno notato una diminuzione delle opzioni di collegamento con la città capoluogo.

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