JR avvolge il Pont Neuf a Parigi con una gigantesca caverna Ballario | Vuole ricordarci che esiste un mondo là fuori
A Parigi, il Pont Neuf è stato ricoperto da un’installazione dell’artista francese JR, che ha trasformato il ponte in una gigantesca caverna. L’opera, ispirata a Christo e Jeanne-Claude, mira a invitare gli spettatori a riflettere su ciò che si trova oltre la realtà quotidiana. La struttura si estende su tutta la lunghezza del ponte, creando un grande spazio visivo che avvolge la zona centrale della capitale francese.
A Parigi il Pont Neuf si trasforma in una monumentale caverna firmata dall’artista francese JR, un omaggio a Christo e Jeanne-Claude che ci invita a guardare oltre quello che vediamo tutti i giorni. Il critico d’arte Nicolas Ballario spiega a Fanpage.it il significato dell’opera e il suo legame con l’arte pubblica contemporanea. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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